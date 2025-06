El supuesto hacker ruso niega serlo en el caso que llevó al FBI a Castellón

Todo comenzó cuando Facebook denunció ante el Federal Bureau of Investigation (FBI) de Estados Unidos que le habían robado datos. Y todo terminó con el propio FBI desplazándose hasta Castelló años despuéspara realizar una operación conjunta de detención con la Guardia Civil. Los agentes españoles y estadounidenses detuvieron aquel día en pleno centro de la ciudad a un ciudadano ruso que residía en Castellón. Consideraban que era el hombre que estaban buscando por una supuesta estafa, descubrimiento y revelación de secretos, pertenencia a grupo criminal y blanqueo.

Operación de Hollywood, juicio en Castellón

Después de varios años, ayer comenzó en la Audiencia Provincial de Castellón el juicio contra este hombre y contra otro varón ruso al que acusan de ser su socio a la hora de blanquear el dinero que recibía en las operaciones de venta de datos de cuentas de servicios digitales y bancarias. En dos locales a su nombre en la plaza Santa Clara y Hermanos Bou, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y del FBI encontraron en su día 55 equipos informáticos destinados a la actividad ilícita.

Las autoridades dijeron que de sus programas informáticos para hackear la banca se obtuvieron credenciales de 235 clientes de 42 entidades, y además hallaron en su poder hasta 5.531 millones de credenciales en general. Afirman que se llegaron a vender 537.185 cuentas, siempre según la Fiscalía, que cifra en 647.000 euros el dinero que ganó el detenido.

Confirma que vendió cuentas

Con estos ingredientes, el acusado admitió a preguntas del fiscal parte de los hechos, en concreto que se hizo con datos de usuarios y contraseñas que podían proceder de sitios web irregulares (según la Fiscalía, los pudo haber obtenido en la deep web, y según él, en el internet común). Luego, confirmó que vendió muchos de esos datos a terceros a cambio de bitcoins. También reconoció haber tratado de blanquear estos bitcoins por euros.

Sin embargo, este hombre ruso negó ser pirata informático y dijo que no pertenece a ningún grupo criminal. "No soy un hacker, no sabría ser hacker, antes me tocaría la lotería", dijo en su declaración en la primera jornada del juicio. Dijo ser "totalmente autodidacta" programando on line, pero recalcó que carece de conocimientos para acceder a webs encriptadas, como pueden ser entidades bancarias. Su defensa agregó que en el momento de los hechos el acusado trabajaba como camarero en un local de Castelló.

Supuesta amenaza de Guantánamo

A preguntas de su abogado, el acusado revivió el día de su detención. "Los agentes del FBI me amenazaron, me dijeron que me iban a llevar a Guantánamo y que de allí no saldría", contó. La defensa señaló que las diversas policías participantes infringieron derechos de su representado, como era su derecho a negarse a un registro en un domicilio de la plaza Santa Clara, donde encontraron múltiples ordenadores supuestamente utilizados para robar cuentas.

"Me dijeron 'si no firmas, piensa en tu mujer, pero si firmas, solamente iremos a Santa Clara' (...), me sentí acojonado, eran muchos policías. Ahí me pusieron las esposas y me pasearon por todo Castelló", prosiguió. Según el acusado, no le indicaron que tuviera derecho a negarse.

Dos años para el otro acusado, también ruso

En el proceso de blanqueo es donde entra el otro acusado, también ruso, para el que se piden dos años de prisión. La tesis del ministerio público es que el supuesto hacker transfería bitocoins a su monedero virtual a su colaborador, y este le enviaba una carta con una tarjeta de crédito con la que podía sacar dinero en efectivo de un banco ruso sin problemas.

La Fiscalía se apoya para perseguirlo en que el principal acusado tenía un sobre con remitente de este compatriota. Pero el supuesto blanqueador negó todos los hechos en su declaración. Aseguró que no conoce de nada a su compañero de banquillo (el principal acusado también negó conocerlo) e incluso dijo que no sabe "qué es un bitcoin".

El juicio continuará este jueves en la Audiencia Provincial.