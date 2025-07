El testimonio de una víctima de agresión en un juicio en Castellón: "El novio de mi madre me tocó bajo la braguita a los 12 años"

«Me dijo que si le hacía una paja, me daría 5 euros», eso es lo que la víctima de un caso de supuesto abuso sexual ha asegurado este martes en la Audiencia Provincial que le dijo el novio de su madre en el día de Sant Joan de 2016. La víctima ha sostenido en el juicio que eso ocurrió justo después de que él le realizara tocamientos «por debajo de la braguita». Tenía apenas 12 años cuando presuntamente ocurrieron los hechos juzgados ahora en Castelló.

La mañana de Sant Joan

Era la mañana después de la noche de Sant Joan y todos dormían en el piso de la Vall d’Uixó en el que residían la víctima, su madre, su hermanastro y el acusado de abusos sexuales. El único que estaba despierto era este último, la pareja de su madre. Según el relato de la víctima, este se acercó a su cama y empezó a tocarla. «Yo estaba en la cama tumbada boca arriba, llevaba un pantalón corto de verano. Él se sentó a la altura de mi rodilla y me metió la mano por la zona íntima», ha indicado.

Entonces, se despertó abruptamente, empezó a llorar y fue a buscar a su madre, que dormía en el sofá. Sin embargo, al pasar frente a la habitación del acusado, este estaba masturbándose y le realizó la proposición sexual.

La Fiscalía ha mantenido su petición de cinco años de prisión para el supuesto agresor sexual, mientras que la acusación particular ha reclamado seis años de cárcel al considerar que hay un agravante por parentesco y abuso de superioridad.

«Hechos muy concretos»

La fiscal de esta causa ha considerado en su turno de palabra que la víctima tuvo «un testimonio claro» y que detalló «unos hechos muy concretos» que, además, han sido consistentes a lo largo de los años. «La víctima ha relatado la misma versión», aseguró, «y el resto de testigos han venido corroborando el relato de la menor», quien en la actualidad tiene 21 años.

No hubo testigos del hecho en sí, pero en la vista oral ha participado en calidad de ello la hermana mayor de la víctima, que era su persona de mayor confianza. A ella fue a quien le contó, según lo expresado por la agredida, lo que había sucedido con la pareja de su madre el mismo día de los hechos. Fue la hermana la que acudió aquel día al piso para decirle a su madre lo que le había trasladado la pequeña.

El acusado niega los hechos

Es precisamente ese punto el que alega la defensa como uno de sus principales argumentos: la ausencia de denuncia en el momento de los hechos. La madre de la pequeña ha declarado en el juicio no denunció la agresión sexual porque tenía «una depresión muy fuerte». Cabe precisar que la madre sostiene que su ya exnovio le «reconoció» ese mismo día la agresión y que le dijo que estaba «arrepentido».

«Lo denuncio cuando me encuentro con fuerza», ha aseverado. Esa denuncia llegó en 2020, a colación de otra denuncia que le hizo a su expareja por supuesta violencia de género. La defensa, que pide la absolución al considerar que no se ha vencido el principio in dubio pro reo, ha basado su exposición en la tardanza en presentar la denuncia. «Es bastante increíble no denunciar los hechos cuando ocurrieron y que siguieran conviviendo con total normalidad», llegó a decir el abogado defensor, que tildó lo ocurrido de una «denuncia falsa».

También se ha referido a la ausencia de testigos, a supuestas contradicciones en las declaraciones de la víctima y «que no reciba tratamiento» médico o psicológico más que en unas pocas ocasiones. Cuestionó también la declaración de la víctima porque lloró «en vez de gritar» cuando sufrió el abuso.

«Todo lo que se dice es mentira (...), me parece un cuento y me ha destrozado la vida», ha dicho el acusado en su declaración, quien considera que esto es «una venganza» por un asunto económico entre su exnovia y él. Para la acusación particular esta supuesta venganza no puede existir puesto que el sujeto pasivo de la agresión es la hija de su expareja, y no su expareja en sí.