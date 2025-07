«Le dije que parara y contestó que yo era su mujer así que él tenía derecho»

Tanto la Fiscalía como la acusación particular han mantenido este jueves su petición de 16 años de prisión contra un hombre por supuestos delitos delitos de agresión sexual, amenazas y lesiones en el ámbito de la violencia machista.

Lo han hecho después de la vista oral en la Audiencia Provincial en la que se ha juzgado este caso denunciado en 2023 en una localidad de Castellón que este periódico no revela para proteger la identidad de la víctima.

Sorprendida al ir a cambiarse

Los hechos ocurrieron en el piso de ella, cuando ambos estaban separados. Ambos quedaron para tomar un café y luego subieron a la vivienda. Según el relato de la presunta víctima, que presenta una discapacidad del 65%, él aprovechó que ella se estaba cambiando en su habitación para pillarla desprevenida y violarla. «Cuando fui a ponerme el pantalón, entró en la habitación, empujó la puerta porque no tengo pestillo», ha declarado.

A preguntas del Ministerio Público sobre si ella le pidió que parara, ella ha respondido que sí. «Claro [que le dije que no quería], pero él me dijo que él tenía derecho porque yo era su mujer verdadera», ha insistido. La mujer renunció a su derecho a recibir indemnización.

Él niega los hechos

El hombre, de origen argelino, manifestó ser «inocente» y, aunque reconoció que tuvieron sexo, lo calificó de consentido. Este varón realizó al menos un cambio en su versión desde el momento de la denuncia. «Lo juro, lo prometo que no lo he hecho», ha enfatizado.

Ella afirma además que él le espetó «si me denuncias, te mato». «Es mentira, ella quería que yo viviera con ella y yo no quería volver porque no me llevo bien con sus hijos», ha asegurado él. Preguntado por si este era el motivo que alegaba para que ella realizara una denuncia falsa, ha respondido que «puede ser». También ha negado otro de los dichos que se le atribuyen y que hacía referencia a que iba a «matarla» y luego se iba a «marchar» a su tierra donde nunca lo atraparían.

Las lesiones no son "normales"

Una testigo, exnuera de la víctima, ha declarado haber sido testigo de insultos de él hacia ella: «He visto cómo la llamaba vieja y puta».

Las médicos forenses que intervinieron en el hospital cuando ella acudió por el dolor que sentía han reforzado la versión de las acusaciones al señalar que sus heridas genitales y paragenitales «no son compatibles con sexo normal», solo con «alguna parafilia». "El acto sexual se realizó con bastante violencia", ha dicho una de las forenses.

La defensa resta credibilidad a la mujer porque tardó cuatro días en acudir al hospital y denunciar. «Durante esos cuatro días estuvo pensando qué iba a hacer», ha expuesto la abogada defensora, que ha apuntado a «la obsesión» de la mujer con su defendido. La víctima ha precisado que la tardanza fue «por miedo» ya que veía el coche del acusado aparcado bajo su casa.