Aplazan el juicio a una mujer que presuntamente estafó a su amiga por enfermedad de la acusada

El juicio por un presunto delito de estafa en el que una mujer habría fingido ante una amiga ser empleada de banco para estafarle 8.000 euros ha sido aplazado este lunes al no presentarse la acusada. Esta ha presentado un parte médico que la declara incapacitada temporalmente para prestar declaración, por lo que la vista oral que debía arrancar este lunes en la Audiencia Provincial de Castellón ha sido suspendida y ahora se fijará una nueva fecha.

Cabe recordar que los hechos a los que alude este caso se produjeron en el municipio de Nules en el año 2019. Según la Fiscalía Provincial de Castellón, que reclama una pena de tres años de prisión para la acusada, esta urdió un plan para engañar a una amiga suya y quedarse con su dinero. Así, supuestamente se habría hecho pasar por empleada de banco en la sucursal de Nules de una conocida entidad financiera, ofreciéndole a la amiga una posibilidad de inversión.

Abuso de confianza

Para la Fiscalía, la acusada hizo "uso de la confianza que le unía con la perjudicada", convenciéndola para abrir una cuenta remunerada y otra sin intereses, ambas en el mismo banco, sin firmar ningún tipo de documentación contractual. La mujer estafada ingresó entonces 8.000 euros que fueron a parar a esas cuentas que, según el Ministerio Público, se quedó la acusada. Esa es la cantidad que ahora reclama la víctima en concepto de responsabilidad civil, al no haberlos podido recuperar.

Fue cuando la víctima se presentó en la oficina local de la entidad bancaria para preguntar por sus 8.000 euros cuando le dijeron que no había ningún depósito y cayó en el engaño. Al parecer, la acusada se sirvió de los datos personales de otra amiga para abrir las mencionads cuentas. Sin embargo, dado que lo hizo "sin su conocimiento ni consentimiento", sobre esta tercera mujer no recae ninguna acusación en el proceso que debía comenzar este lunes y que por el momento aún no tiene nueva fecha.