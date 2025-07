Dos años de prisión para el joven que abusó de su sobrina con juegos de rol

Un hombre ha sido condenado este martes en la Audiencia Provincial de Castellón por abusar de su sobrina a través de juegos de rol. Si bien inicialmente el Ministerio Fiscal pedía una pena de cárcel de tres años por un delito de abuso sexual a menor de edad, finalmente se ha alcanzado un acuerdo de conformidad entre las partes, por el que el acusado acepta dos años de cárcel, además de una indemnización de 5.000 euros para el padre de la víctima, ya que esta aún es menor, a la que ya ha hecho frente.

El condenado no cumplirá los dos años de prisión, puesto que la defensa ha solicitado la suspensión de la pena al no contar el joven con antecedentes penales, por lo que se suspende su entrada en prisión a condición de que no vuelva a delinquir en un periodo de tres años y de que cumpla con el resto de elementos de la pena impuesta.

Así, el varón tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros de su víctima durante cinco años y estará en libertad vigilada durante siete años, periodo en el cual deberá realizar programas de educación sexual. También se le inhabilita para profesiones que supongan contacto con menores durante siete años.