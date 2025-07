El acusado de 11 robos con fuerza en Castellón niega los hechos y pide la absolución

El juicio por el que se pide una pena de prisión de seis años y dos meses a un hombre por delito continuado, con agravante de reincidencia al acumular en unos pocos meses once delitos de robo con fuerza, ha quedado visto para sentencia este jueves en la sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón después de que el acusado haya negado los hechos y pedido su absolución.

Los hechos a los que alude esta causa se produjeron en Castelló entre septiembre de 2022 y enero de 2023, cuando presuntamente el acusado robó gasolina de diversos vehículos, siempre perforando el depósito, ya fuese de turismos o furgonetas estacionados al aire libre o accediendo al lugar donde estaban guardados, habitualmente saltando la valla perimetral. También se le acusa de haber accedido a una caseta de obra y haberse llevado herramientas. Por todo ello el Ministerio Fiscal solicitó una pena de prisión de seis años y dos meses por un delito continuado de robo con fuerza para el que aprecia la agravante de reincidencia, además de 4.124 euros como indemnización a varios de los propietarios de los vehículos. Se da además la circunstancia de que en 2022 el acusado ya fue condenado a ocho meses de prisión, pena que quedó en suspenso.

Testimonios

En la vista oral de este jueves se han sucedido los testimonios, en su mayoría de propietarios afectados, quienes atestiguaron los daños en sus vehículos, puesto que todos ellos tuvieron que cambiar el depósito de combustible al haber sido agujereado. Uno de ellos, Ángel Campos, en su momento responsable de un concesionario Nissan en cuya campa habrían entrado hasta en cuatro ocasiones para sustraer combustible y baterías, reconoció al acusado por un vídeo de seguridad de su empresa en el que se le ve merodeando por el exterior de la campa. A su vez, la propietaria de un bar situado en dicha zona afirmó haberle dicho a Campos que vio al acusado tratando de acceder a la campa de manera irregular una de las noches en las que le sustrajeron combustible.

A la vista de las pruebas periciales, el Ministerio Fiscal mantuvo su petición de pena, si bien a lo largo de la vista el acusado, a preguntas de los abogados, negó todos los hechos e incluso mostró una cicatriz de una operación que, según afirmó, le incapacita para saltar vallas de más de dos metros como las que protegían los lugares que presuntamente asaltó.

Prueba de cargo

Asimismo, la abogada de la defensa manifestó: "Los vídeos que se han presentado no muestran con nitidez la cara de quien aparece, y en todo caso siempre se le ve en el exterior del recinto, no saltando la valla". Añadió al respecto: "No se ha presentado ninguna prueba de cargo, la única sería la declaración de Ángel Campos, que es imprecisa ya que solo hay imágenes de una de las cuatro veces que entraron en su campa, y está contaminada por lo que le dijo la propietaria del bar próximo, que se ha contradicho puesto que en su momento declaró a la policía que había llamado al hombre que trató de acceder a la campa y este desistió de hacerlo".

Por todo ello la defensa reclamó la eximente completa, añadiendo que en el caso de que el tribunal considere que sí hay prueba de cargo, "aplique la eximente incompleta porque un informe médico prueba que en aquella época el acusado era consumidor habitual de cocaína y tenía su voluntad alterada".