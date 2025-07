El héroe de la Vall que rescató a dos personas en un grave accidente múltiple

El soldado del Ejército de Tierra Andrés Denis, natural de la Vall d’Uixó, rescató hace unos días a dos personas que se vieron involucradas en un grave accidente de tráfico en la autovía A-23, a la altura de Cariñena (Zaragoza).

Solo 22 años

El joven Denis, de apenas 22 años y que está destinado en el Batallón de Zapadores I en la capital aragonesa, se encontraba fuera de servicio y, de hecho, estaba regresando a Castellón para pasar el fin de semana en casa de su familia en la Vall. Como tantas otras veces, conducía por la A-23 cuando justo frente a él una furgoneta impactó contra un camión.

En conversación con Mediterráneo, Denis relata que en ese momento decidió actuar: «Yo iba detrás de ellos. Me paré a ver cómo estaban y entre el conductor de ese camión y yo ayudamos a las personas de la furgoneta». Una de esas personas precisaba atención porque «tenía el pie herido». «Lo ayudamos y lo pusimos a la sombra en el lateral de la autovía», recuerda. Todo parecía en orden cuando escucharon una nueva colisión: un segundo camión se descuidó, no vio el accidente y chocó contra el camión ya siniestrado.

Una muerte casi segura

«Ahí yo pensé que ese segundo accidente había sido fatal, porque el camión empezó a echar humo y enseguida se incendió», indica este militar de vocación, que juró bandera en enero de 2024.

Nunca se había visto involucrado en un accidente, pero su formación en el Ejército le ayudó en un momento en el que muchos habrían entrado en pánico. «Tengo un trabajo en el que el estrés de las maniobras está a la orden del día», sostiene Denis, que cuando vio arder el segundo camión no se lo pensó dos veces: saltó el guardarraíl, se abrió paso entre la mercancía desprendida del tráiler por la calzada y divisó la puerta del camión por si acaso el conductor había sobrevivido.

«Entonces vi que la puerta del piloto se abría y vi que estaba vivo, me acerqué y lo saqué del camión. Lo vi en estado de shock, se notaba que estaba asustado. Lo cogí y me lo empecé a llevar, pero el hombre quería volver a entrar a por su mascota y sus efectos personales. Pero yo veía todo ardiendo y le tuve que decir que nos fuéramos enseguida de allí porque estaba a punto de explotar», rememora el valldeuxense.

Ambos se estaban distanciando de la zona a toda prisa cuando, a sus espaldas, «a unos 70 metros» según el testimonio de Denis, el camión registró una sonora explosión, generando una columna de humo que se vio en varios kilómetros a la redonda y obligó a cortar la A-23. Todo el suceso se produjo en apenas unos cinco minutos.

Humildad y valores

Pese a que su acto se encuadra con exactitud en la definición que la RAE da para «héroe», Denis replica: «Yo no me calificaría como un héroe. No es que no me guste la palabra, sino que hice lo que cualquier militar de España haría».

Ya de vuelta a la normalidad, este castellonense seguirá preparándose la oposición para suboficiales. «Me gustaría entrar de sargento», dice sobre su sueño profesional.