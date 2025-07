Crímenes olvidados de Castellón: El hermano que ordenó asesinar a su hermano en Atzeneta

En la noche del 2 de febrero del año 1879, después de haber cenado Joaquín Aparici Gonell, vecino de Atzeneta, en compañía de su mujer Antonia Monferrer, y de los hijos de ésta Teresa, Rosa, José, Filomena y María, de veinte, quince, trece, once y cinco años respectivamente, le pegó Joaquín un bofetón a Teresa y otro en seguida a José, mandándole a dormir, lo que efectuó éste, acostándose en el corral, donde aquel le dejó encerrado. A continuación Joaquín se dirigió a la cama donde, en compañía de sus otras tres hermanas, se hallaba ya acostada Teresa, a la que había hecho en anteriores ocasiones pretensiones deshonestas, que no habían sido atendidas, y diciéndola: "Ven, que te he de matar", la cogió por tres veces de las manos para sacarla de la cama y llevársela, no consiguiendo su objeto las dos primeras veces por oponerse su madre y hermana Rosa, pero sí la tercera en que, sacándola a la fuerza de la cama, la llevó arrastrando escalera abajo hasta el zaguán, a cuyo lugar llegaron Rosa y su madre, aquella con un candil encendido, intercediendo con sus súplicas para que dejara estar a Teresa. Joaquín, furioso, cogió un palo, con el que pegó un golpe a su consorte, causándola una fuerte contusión en el ojo izquierdo, de la que curó a los veinte días, la cual, amedrentada, huyó, descalza y desnuda, a una masía inmediata.

Apagada la luz, se escondió Rosa en el hueco de un banco y, acto seguido, teniendo Joaquín en tierra a Teresa, la apretó el cuello con las manos y el pecho con los pies, y diciendo ésta con voz casi moribunda: “Tío, por Dios, no me mate, y haga lo que quiera de mí”, pese a lo cual le pegó muchos golpes con unos palos en la cabeza, causándola grandes heridas con magullamiento y fractura de los huesos parietal y occipital, y una gran hemorragia cerebral, y por consecuencia, la muerte de Teresa en dicho lugar. Se encontraron a los lados del cadáver seis trozos de palo, dos de ellos procedentes de un cayado, tres de una tranca redonda muy gruesa, y otro de una varita triangular muy consistente, todos muy ensangrentados, y en dos de ellos adheridos cabellos de mujer. Joaquín Aparici huyó a continuación de la masía del Retoret llevándose dinero, siendo detenido días después.

En primera instancia se le condenó a cadena perpetua y en la segunda, la Sala de lo Criminal de la Audiencia Territorial de Valencia declaró que los hechos probados constituían los delitos de asesinato y lesiones menos graves, concurriendo en el asesinato, además de la alevosía, las agravantes de parentesco y nocturnidad, y en el delito de lesiones graves la también agravante de ser la ofendida mujer del ofensor, sin ninguna atenuante, condenándole por el asesinato en la pena de muerte en garrote vil e indemnización de 1.500 pesetas a la madre de la víctima, y por el de lesiones en la pena de seis meses de arresto mayor.

Contra esta sentencia interpuso recurso de casación el condenado ante el Tribunal Supremo, el cual desestimó su recurso, confirmando la sentencia que imponía la pena de muerte. Este alegaba en su recurso que no había tenido intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo, pero ello fue rechazado por el Tribunal Supremo como no podía ser de otra forma, pues sí se hallaron al lado del cadáver seis trozos de palo... todos muy ensangrentados, lo raro y sorprendente hubiera sido el que no hubiese matado a su víctima, por lo que no podía estimarse que no hubiese tratado de matarla. Y todo esto sucedió a la vista de la hermana de la misma, Rosa, que, escondida bajo la escalera, lo presenció todo. El condenado era de cuidado, de una parte, pretendía abusar sexualmente de una de sus hijastras, de otra, pidiéndole esta que, por Dios, no la matase y que hiciera lo que quisiera con la misma, siguió pegándole hasta matarla.

Por Real Decreto de 16 de agosto de 1880 dicho asesino fue indultado, sustituyéndose la pena de muerte por la de cadena perpetua. Ese desalmado no indultó a su víctima, que solo tenía veinte años de edad al suceder los hechos. ¿Tendría sentimientos ese individuo?