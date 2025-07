Roban la moto a un conocido cantante en Benicàssim: "La utilizaba para todo"

"A las 7.00 de la mañana, cuando iba a coger la moto para ir a trabajar es cuando me he dado cuenta que no estaba y me he llevado una gran desilusión". Así narra un conocido cantante el suceso que ha tenido lugar esta madrugada en Benicàssim, concretamente "de las 00.00 a las 7.00 horas ha tenido que pasar", apunta. El modelo de la moto es una Motorhispania Bogga de 125cc (tal y como se puede observar en la imagen que acompaña la noticia), está valorada en unos 2.000 euros y apenas hacía un año que la tenía.

El robo ha tenido lugar en el Mas de Frares de Benicàssim, en un garaje interior de una comunidad pequeña que solo tiene dos bloques. "Es curioso porque aquí tenemos dos garajes, uno exterior y uno interior, en el que es más dificil entrar. La moto estaba aparcada allí, como siempre, pero ahora ya no está", confiesa el cantante, quien ha denunciado el hurto a las autoridades competentes, con la esperanza de poder recuperarla. El garaje no cuenta con cámaras de seguridad y por el momento no hay ningún testigo del suceso.

Grupo de música Sinbikini

El dueño de la motocicleta robada es conocido en Castellón, sobre todo en el apartado musical. Se trata de José, del grupo Sinbikini. Él junto a Marc forman parte de este grupo de pop-rock con un rollazo mediterráneo, tal y como señaló hace unos años en una entrevista en Mediterráneo.

José, que trabaja en Márketing en la empresa Telodije, señala que "la moto me hacía mucho papel, pues con ella voy al trabajo a Castellón porque es mucho más cómodo para moverte por la ciudad. La utilizaba para todo".