Los accidentes complican la circulación en la AP-7 en Castellón

La AP-7 ha registrado en las últimas horas dos accidentes que han afectado notablemente al tráfico en la provincia de Castellón. El primero de ellos ocurrió anoche en el término municipal de Cabanes, cuando un camión se salió de la vía y rompió parte de la mediana. Aunque el conductor resultó ileso, reportando únicamente dolores en una mano, fue necesario cortar uno de los carriles para realizar las labores de reparación, lo que sigue generando retenciones en la zona.

A primera hora de esta mañana, un segundo accidente ha vuelto a complicar la circulación en esta autopista, esta vez en el punto kilométrico 407, en la zona de Orpesa, en sentido Valencia. La colisión de un vehículo obligó a cortar el carril izquierdo y provocó hasta dos kilómetros de tráfico lento.

El siniestro dejó varios heridos, quienes fueron trasladados al Hospital General de Castellón para recibir atención médica. Los servicios de emergencia y la grúa actuaron con rapidez, permitiendo que el vehículo fuera retirado y que la circulación en este tramo se restableciera por completo.

Mientras que en Orpesa la situación ya se ha normalizado, en Cabanes continúa cerrado un carril debido a las reparaciones de la mediana. Se recomienda precaución a los conductores que transiten por este tramo de la AP-7, especialmente durante las horas de mayor tráfico.