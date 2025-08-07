Fallece un hombre de 75 años ahogado en Vinaròs: la localidad lleva 3 muertes en 17 días

Nueva tragedia en las playas castellonenses con la sexta muerte de la temporada veraniega, ocurrida este jueves.

Período luctuoso

Y, además, se extiende el triste período de fallecimientos que han asolado Vinaròs, pues ya van tres decesos que, además, son los últimos tres que se han registrado en la provincia.

En concreto, se trata ya de tres muertes en la misma localidad en apenas 17 días.

Parte sur de la ciudad

El caso de este jueves ha sido el de un hombre de 75 años que murió, en principio, ahogado en una de las numerosas playas de la localidad. En concreto, el fallecimiento se produjo en la Platja del Monument a les Set Paraules, en la parte sur del término municipal vinarocense.

Efectivos de la Policía Local pero nada pudieron hacer por salvar la vida de este varón.

Según pudo conocer este diario de fuentes solventes, el difunto era un vecino de Zaragoza que estaba pasando el día de playa en Vinaròs.

Las investigaciones continuarán para determinar si efectivamente, como se cree, el ahogamiento es la causa de la muerte.