Rescatan a ocho personas de un yate con riesgo de hundirse frente a Benicarló

La Guardia Civil rescató este miércoles a los ocho tripulantes de una embarcación de recreo que se encontraba en peligro de hundimiento frente a la costa de Benicarló. La operación fue llevada a cabo por el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, que actuó tras recibir un aviso de emergencia.

El incidente se produjo alrededor de las 14:10 horas, cuando la torre de control de Tarragona alertó, vía radio, sobre una embarcación con una vía de agua que comprometía su flotabilidad. El yate, de bandera española, fue localizado a una milla náutica de la costa, a la altura de la playa de Morrongo, al sur del puerto benicarlando.

Imagen del rescate de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL

A bordo se encontraban ocho personas, entre ellas cuatro menores, que fueron evacuadas rápidamente por los agentes. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó herido. El yate, de 7,5 metros de eslora y 3 metros de manga, sufría una entrada de agua por la bocina de la hélice, lo que motivó la emergencia.

Una vez estabilizada la situación, la embarcación fue asegurada al costado de estribor de la patrullera de la Guardia Civil, que la remolcó con éxito hasta el puerto de Vinaròs. La rápida intervención evitó consecuencias mayores y permitió poner a salvo tanto a los pasajeros como a la propia embarcación.