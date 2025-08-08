Alerta conductores: dos accidentes con heridos leves provocan colas en la AP-7

La AP-7 en la provincia de Castellón está viviendo este viernes una mañana movida, con dos accidentes que complican la circulación.

Ambos choques han dejado heridos que, en principio, presentan lesiones leves, según han confirmado desde la Guardia Civil de Tráfico a Mediterráneo.

Acumulación de incidentes

Al parecer, primero ha tenido lugar un accidente que ya ha empezado a provocar algunas retenciones iniciales.

Precisamente a causa de las colas provocadas por ese primer accidente, tras las reducciones de velocidad que se suelen producir de manera drástica, ha llegado otro accidente.

Este segundo siniestro ha terminado por conformar el escenario en el que se desarrollan colas kilómetricas.

El punto exacto

Todo ha tenido lugar en la AP-7, entre los términos municipales de Burriana y Nules, en la dirección de la autopista que va hacia Valencia.

A las 13.15 horas, según Tráfico, había unos tres kilómetros de retención.

Multitud de coches optan por tomar desvíos por la N-340, que también puede registrar mayor volumen de tráfico del habitual.

La DGT recomienda extremar las precauciones para evitar más incidentes.