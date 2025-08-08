Un coche se estampa de lleno contra la cristalera del Consum de Albocàsser

El accidente deja daños materiales

El coche estrellado en el Consum de Alcossebre este viernes.

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

El supermercado Consum de Alcossebre, uno de los más concurridos de la zona en verano, ha vivido este viernes un gran susto que se ha saldado sin heridos.

Un vehículo suv se ha estrellado contra la cristalera del local, parece que de forma totalmente accidental.

Ha ocurrido pasadas las 18.00 horas, según han señalado desde Consum a Mediterráneo.

La cooperativa también ha apuntado que ninguna persona ha salido herida: ni los ocupantes del coche, ni empleados del comercio, ni clientes.

Por tanto, solo ha habido daños materiales, tal y como han confirmado las fuentes.

