Nuevo altercado en una prisión de Castellón y ya van dos esta semana

Segundo altercado violento de la semana en las cárceles de la provincia y tercero en un mes y medio. Esta vez ha sido este viernes de madrugada en el Centro Penitenciario Castellón I, el que está situado en la carretera de l’Alcora, en el término municipal de Castelló.

Agitación y alucinaciones

Según ha denunciado el sindicato CSIF, se ha tratado de un «grave incidente violento» en el que el reo ha estado cerca de fallecer. Ningún funcionario ha salido herido, como sí ocurrió a principios de semana en Castellón II, en Alcossebre, cuando dos funcionarios resultaron con lesiones tras la agresión de un interno con problemas psiquiátricos.

Este viernes, en Castelló, un interno «presuntamente bajo los efectos de sustancias estupefacientes, entró en un estado de agitación extrema y alucinaciones, destrozando el mobiliario de su celda».

Todo se ha complicado más, según CSIF, en el traslado médico. «Una odisea», han dicho. Se trata de un interno fornido, «con una fuerza descomunal y sin colaboración por su parte». Al llevarlo al servicio médico de la prisión, han constatado que allí no había «ningún médico presente», algo que ha llevado a estos trabajadores a denunciar que esto «evidencia la grave falta de medios humanos y sanitarios en las prisiones españolas».

Peligro de muerte

Sin personal médico, la situación se ha tornado extrema, puesto que el sindicato afirma que durante la espera de la ambulancia, «el interno sufrió una parada cardiorrespiratoria».

Desde CSIF consideran que este caso no es un caso aislado, «sino el resultado de años de deterioro del sistema sanitario penitenciario», lamentan.

«No podemos seguir así. En Castellón I no hay médico presencial de forma continuada, y eso es inadmisible. Los médicos son los únicos profesionales capacitados para tomar decisiones clínicas urgentes, y su ausencia pone en riesgo tanto a los internos como a los funcionarios», han explicado desde CSIF Prisiones Castellón.

Peticiones

Desde la central sindical se reclama de manera urgente a las autoridades competentes la dotación mínima de servicios médicos presenciales en el centro penitenciario, para garantizar la seguridad y atención de la población reclusa; el refuerzo urgente de personal funcionario, que actualmente se encuentra bajo mínimos, cubriendo turnos con grandes dificultades; y formación específica para los trabajadores, que se enfrentan a situaciones límite sin contar con herramientas ni preparación suficientes.

“Una vez más, los funcionarios tenemos que sacar adelante nuestro trabajo como podemos, sin condiciones laborales mínimas. Nos sentimos desamparados, solos ante situaciones que sobrepasan nuestras competencias. Exigimos soluciones ya”, concluyen desde CSIF.

CSIF hace un llamamiento urgente al Ministerio del Interior y a Instituciones Penitenciarias para que atiendan las demandas del personal y pongan fin al abandono institucional que sufre la prisión de Castellón I, “antes de que tengamos que lamentar consecuencias aún más graves”, han señalado.