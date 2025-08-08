La Policia Local de Nules rescata un gosset en perill
Havia caigut d'un primer pis
Agents de la Policia Local de Nules han rescatat aquest divendres un gos que es trobava en perill.
Caigut a una teulada
En concret, la Policia Local va ser alertada amb motiu que un gos de xicotetes dimensions havia caigut des d'un primer pis d’un immoble a la teulada d'un celobert.
Personada una patrulla en el lloc, va observar com l'animal es trobava en la teulada de plàstic d'un celobert interior caminant d'un costat cap a un altre, espantat i sense possibilitat de tornar al lloc des d'on havia caigut.
No es deixava agafar
A més, l'animal no es deixava agafar, per la qual cosa els agents van accedir al lloc aconseguint atrapar-lo, retornant-li'l tot seguit a la seua propietària en perfectes condicions.
Després de la intervenció la patrulla va procedir a estendre acta sobre les infraccions detectades.
Suscríbete para seguir leyendo
- La expareja de José Luis Ábalos, sin empleo y amenazada con un desahucio, solicita un piso de emergencia
- Castellón dice adiós a Benetton: echará el cierre de su última tienda en la provincia
- Alerta por la presencia de medusas en playas de Castellón
- Muere a los 24 años la influencer Kristina Belaya en un accidente doméstico
- Tras el cierre de Benetton: Inditex planea traer sus nuevos modelos de tiendas al centro comercial Salera de Castellón
- Investigado por intentar descarrilar el tren en la estación de Xilxes
- Un camionero de Castellón sextuplica la tasa de alcohol: 'Iba de forma temeraria
- Las últimas ofertas para volar desde Castellón en agosto