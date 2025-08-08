La Policia Local de Nules rescata un gosset en perill

Havia caigut d'un primer pis

L'animal, espantat sense deixar-se agafar aquest divendres.

Ramón Pérez

Castellón

Agents de la Policia Local de Nules han rescatat aquest divendres un gos que es trobava en perill.

Caigut a una teulada

En concret, la Policia Local va ser alertada amb motiu que un gos de xicotetes dimensions havia caigut des d'un primer pis d’un immoble a la teulada d'un celobert.

Personada una patrulla en el lloc, va observar com l'animal es trobava en la teulada de plàstic d'un celobert interior caminant d'un costat cap a un altre, espantat i sense possibilitat de tornar al lloc des d'on havia caigut.

No es deixava agafar

A més, l'animal no es deixava agafar, per la qual cosa els agents van accedir al lloc aconseguint atrapar-lo, retornant-li'l tot seguit a la seua propietària en perfectes condicions.

Després de la intervenció la patrulla va procedir a estendre acta sobre les infraccions detectades.

