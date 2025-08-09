Un incendio afecta a una empresa de procesado de arroz en Segorbe

En la mañana de este sábado, efectivos del parque Alto Palancia de los Bombers de la Diputació de Castelló han intervenido en un incendio registrado en una empresa de procesado de arroz situada en Segorbe. El fuego se originó en la zona de envasado, afectando a material diverso almacenado en estanterías.

Según informaron fuentes del servicio de emergencias, no se han registrado heridos ni personas afectadas por el incidente. La rápida intervención de los bomberos permitió controlar las llamas en pocos minutos, evitando que se propagaran a otras áreas de la instalación.

El incendio, que ya se encuentra extinguido, ha provocado daños materiales en la zona afectada, aunque no ha comprometido la estructura del edificio ni la continuidad de la actividad productiva. Las causas del fuego están siendo investigadas para determinar su origen exacto.