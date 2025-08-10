Las cámaras serán clave para imputar al autor del intento de descarrilamiento

El trabajo policial continúa para esclarecer lo ocurrido el pasado miércoles en la estación de Renfe de Xilxes, donde una persona trató de hacer descarrilar un tren, en un suceso que alarmó a los vecinos de tal manera que ellos mismos dieron la voz de alerta. Finalmente se consiguió evitar una catástrofe, aunque el riesgo de descarrilamiento fue real durante unos minutos si hubiera llegado a pasar un tren de alta velocidad.

Buscando las pruebas

Ayer, la Guardia Civil dijo a Mediterráneoque «continúan las investigaciones», si bien por el momento aseguraron que no pueden dar más información al respecto. El principal sospechoso del caso fue interrogado el mismo miércoles por la Policía Local de Xilxes. Sin embargo, los agentes lo dejaron en libertad al carecer de pruebas fehacientes de que él había cometido el hecho.

Fuentes policiales explican a este diario que la Policía Local legalmente no podía mantener al hombre detenido. Hay dos motivos para ello: primero, los policías locales no vieron al hombre con las manos en la masa cometer el delito que los testigos le imputan, solamente existen los testimonios y una descripción corporal que encajaba con él; segundo, que este cuerpo no es policía judicial para este tipo de delitos, ya que lo es la Guardia Civil. Por ello, las diligencias pasan al cuartel de la Benemérita de Almenara, que se encarga de ahondar en la cuestión.

Videovigilancia

Lo que sí subrayaron desde fuentes conocedoras del caso es que la estación de Renfe tiene varias cámaras de videovigilancia, que apuntan a jugar un papel clave en la investigación, ya que es posible que cuando se revisen arrojen algo de luz a la pregunta de si efectivamente fue este sospechoso el que puso los obstáculos en las vías.

En concreto, la persona que cometió el delito depositó en una de las vías (sentido Castelló) una piedra de gran tamaño y en la otra (hacia València) había cruzado un poste de unos 2,5 metros de largo que ocupaba la totalidad del ancho de los raíles. Todo ello implicaba un grave riesgo para los convoyes que podían pasar en ese momento.

Adif denunció el caso, así que el proceso continúa para esclarecer los hechos. En cuanto al investigado, este varón dio su domicilio: es vecino de la Llosa, localidad vecina a Xilxes. Se tomaron diligencias de prevención respecto a él, pero no se apreció riesgo de fuga.

El investigado, que cuenta con antecedentes por delitos de tráfico de drogas y también de violencia de género, fue registrado, y los agentes intervinieron dos navajas de pequeñas dimensiones que tenía en su bandolera.