Un accidente en la AP-7 en Orpesa causa 3,5 km de retención

El importante atasco se ha producido en dirección Valencia

AP7 a su paso por Castelló

Francis Aznar

Un accidente en la AP-7 en Orpesa que se ha producido pasado el mediodía causa retenciones de 3,5 kilómetros en sentido Castelló. Según ha informado Tráfico, el accidente, sin víctimas mortales, se ha producido a las 12:21 horas en el kilómetro 405 de la AP-7 y ha ocasionado el corte del carril derecho.

Fruto del siniestro, eso sí, han evacuado a dos personas al Hospital Genereal que en principio solo presentan heridas leves. Por el resto de carreteras de la Comunitat Valenciana, se circula con normalidad.

