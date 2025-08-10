Un accidente en la AP-7 en Orpesa causa 3,5 km de retención
El importante atasco se ha producido en dirección Valencia
Un accidente en la AP-7 en Orpesa que se ha producido pasado el mediodía causa retenciones de 3,5 kilómetros en sentido Castelló. Según ha informado Tráfico, el accidente, sin víctimas mortales, se ha producido a las 12:21 horas en el kilómetro 405 de la AP-7 y ha ocasionado el corte del carril derecho.
Fruto del siniestro, eso sí, han evacuado a dos personas al Hospital Genereal que en principio solo presentan heridas leves. Por el resto de carreteras de la Comunitat Valenciana, se circula con normalidad.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El rival de Induráin confiesa: 'Iba dopado hasta las trancas cuando gané el Tour
- Aviso rojo por calor extremo el sábado en 19 pueblos de Castellón
- Muere Vicente Usó, un empresario vinculado a la citricultura y la cerámica de Castellón
- Directo | Albacete - Castellón
- José Elías revela cuánto dinero necesitas para vivir tranquilo y sin estrés: “Más de esto al mes no te hace feliz”
- Susto en Onda con un incendio en la zona del pantano del Sitjar
- Un ciclista de Castellón denuncia el peligro de los guardarraíles tras sufrir un grave accidente
- Cogida grave en Moncofa y susto en Nules en los festejos de 'bou al carrer