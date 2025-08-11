Detienen a un joven de 28 años por tres robos, uno con violencia y amenazas con cuchillo, en Castellón

La Guardia Civil ha detenido a un varón como presunto autor de tres delitos de robo, uno de ellos con violencia, en la localidad de Alcalá de Xivert.

El primer hecho tuvo lugar en el interior de un vehículo, del cual el presunto autor sustrajo una tarjeta bancaria que posteriormente fue utilizada para efectuar compras en una máquina expendedora, mientras que el segundo y tercero —este último con violencia— se cometieron en una misma vivienda cuyos moradores eran conocidos por el implicado.

En el segundo robo, el presunto autor, tras acceder escalando a través del balcón, se llevó un altavoz. En el tercero y más grave, los moradores se encontraban en el interior, llegando a agredir físicamente a uno de ellos, además de amenazarlo con un cuchillo antes de huir del lugar, donde intentó sustraer un teléfono móvil que finalmente no consiguió, llevándose dinero en efectivo procedente del subsidio de la víctima.

Ingreso en prisión

Gracias a las gestiones de investigación y a las pesquisas realizadas, los agentes identificaron al presunto autor, un varón de 28 años al que se le atribuyen tres delitos contra el patrimonio. Además, los investigadores hallaron la casa abandonada donde el implicado escondía efectos sustraídos en ilícitos anteriores.

El detenido, junto con las diligencias, fue entregado en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Vinaròs, donde se decretó su ingreso en prisión.