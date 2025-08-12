Declarado un incendio forestal en Catí en plena ola de calor

Emergències 112 ha confirmado este martes a las 13.35 que se ha declarado un incendio forestal en Catí, en l'Alt Maestrat.

Medios desplazados

En plena ola de calor, la vigilancia es extrema ante fuegos como este, y los bomberos ya trabajan sobre el terreno.

Se han movilizado hasta Catí un medio aéreo, dos unidades de Bombers Forestals de la Generalitat, con autobomba, y una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación.

Riesgo extremo

Poco antes de que se declarara el incendio, el Centro de Coordinación de Emergencias (CICU) de la Comunitat Valenciana ha emitido un aviso especial debido a la persistencia de temperaturas extremas y riesgo máximo de incendios forestales. El CICU recomendaba extremar las precauciones.

El riesgo por incendios forestales hoy es extremo.

Mediterráneo trabaja para actualizar esta noticia con la última información, conforme se vaya produciendo.