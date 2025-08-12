Heridos cinco hombres en un accidente en Viver

Los servicios sanitarios han atendido este martes a cinco hombres en un accidente de coche en Viver (Alto Palancia).

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de Castellón, cuatro de los heridos (entre 20 y 43 años) presentan contusiones, mientras que el quinto de ellos, de 25 años, ha sido el peor parado y tiene politraumatismo.

El siniestro se ha registrado sobre las 15.00 horas en la carretera CV-236 y han acudido ambulancia de transporte, de Soporte Vital Básico y SAMU.

El equipo médico ha trasladado a los cuatro heridos por contusiones al Hospital de Sagunt, y al herido por politraumatismo al Clínico de València.