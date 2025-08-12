Heridos cinco hombres en un accidente en Viver
En la carretera CV-236
Los servicios sanitarios han atendido este martes a cinco hombres en un accidente de coche en Viver (Alto Palancia).
Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de Castellón, cuatro de los heridos (entre 20 y 43 años) presentan contusiones, mientras que el quinto de ellos, de 25 años, ha sido el peor parado y tiene politraumatismo.
El siniestro se ha registrado sobre las 15.00 horas en la carretera CV-236 y han acudido ambulancia de transporte, de Soporte Vital Básico y SAMU.
El equipo médico ha trasladado a los cuatro heridos por contusiones al Hospital de Sagunt, y al herido por politraumatismo al Clínico de València.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- De Lima a Castellón: diez monjas huyen de Perú y reabren un convento cerrado desde 2022
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y un inglés decente
- El rival de Induráin confiesa: 'Iba dopado hasta las trancas cuando gané el Tour
- La OCU sentencia a la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- Un pequeño pueblo de Castellón renace con su nueva cafetería-panadería: 'Queríamos hacer algo bonito para los vecinos
- Lidl busca trabajadores para su nueva tienda en Castellón: cuenta atrás para la apertura
- Accidente mortal: Un motorista choca contra un jabalí y fallece en el acto
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo