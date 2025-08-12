Pillan 'in fraganti' a cuatro hombres robando piezas en el depósito de vehículos de Almassora

La Guardia Civil y la Policía Local de Almassora han detenido a cuatro personas como presuntos autores de un delito de robo con fuerza cometido en un recinto municipal.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado día ocho mientras componentes de ambos cuerpos se encontraban realizando un dispositivo conjunto en la localidad y recibieron un aviso de un posible robo en el depósito de vehículos municipal.

Cuando llegaron al lugar observaron una furgoneta estacionada de forma sospechosa en las inmediaciones y el candado de la zona de acceso al recinto extraído.

En el interior sorprendieron a cuatro varones junto con una caja de herramientas y una pata de cabra además de multitud de piezas de recambio, ruedas y otras partes desguazadas extraídas de los vehículos allí depositados y preparadas para posteriormente cargarlas y transportarlas en la furgoneta del exterior.

Edades entre los 18 y 24 años

Por todo ello, se ha procedido a la detención de los cuatro varones de entre 18 y 24 años como presuntos autores de un delito contra el patrimonio.

Las diligencias instruidas junto con los detenidos han sido entregadas en los Juzgados de Guardia de Castellón. La actuación ha sido realizada por componentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Almassora y Policía Local del municipio.