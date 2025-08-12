El Seprona investiga a dos mujeres por construir ilegalmente en un entorno rural protegido en Castelló
Realizaron las construcciones sin Licencia de Obras municipal sobre Terreno No Urbanizable Protegido
La Guardia Civil ha investigado a dos mujeres como presuntas autoras de un delito relativo a la ordenación del territorio y urbanismo al detectar tres construcciones ilícitas en un entorno rural protegido en Castelló de la Plana, según ha informado el Instituto armado.
El Seprona, a bordo del helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, detectó tres casas con anexos construidas en un entorno rural protegido, en el marco de los servicios dirigidos a la detección de construcciones en terrenos no urbanizables o destinados a usos agrícolas, con el fin de garantizar un desarrollo urbanístico sostenible en la provincia.
Sin Licencia de Obras municipal
Los agentes constataron que dos de las construcciones fueron realizadas entre 2023 y 2024 y la última entre 2024 y 2025, todas ellas sin Licencia de Obras municipal, además de estar realizadas sobre Terreno No Urbanizable Protegido, y estar catalogadas como parcela protegida dentro de la Unidad de paisaje de alta calidad paisajística P005 Paisaje de Cultivos de la Plana, la cual forma parte de la 'Xarxa de Sequies' (Espacio etnológico de interés local, ficha C-E86 del Catálogo de Protecciones, Patrimonio etnológico del PGE).
Como consecuencia, se procedió a la investigación de las dos copropietarias del terreno y responsables de dichas construcciones, a las que se les atribuye un delito relativo a la ordenación del territorio y urbanismo. Las diligencias instruidas han sido remitidas a los Juzgados de Castellón.
