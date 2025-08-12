Un velero vuelca en Torreblanca y los bomberos acuden al rescate

Emergencia en el agua esta tarde sobre las 20.00 horas en la provincia de Castellón: un barco velero ha volcado de manera lateral en Torreblanca.

Frente a la costa

El velero se encuentra frente a la costa de esta localidad de la Plana Alta y por el momento la situación aún no está controlada.

Han acudido al lugar del accidente una dotación del Parque Plana Alta del Consorcio Provincial de Bomberos, así como una Unidad de Rescate Acuático que va con embarcación de rescate.

Sin información sobre ocupantes

Se desconoce la cantidad de integrantes que había en el velero.

Mediterráneo trabaja en actualizar esta noticia y proporcionará más información cuando disponga de ella.