Arde un párking de la playa de Moncofa: un bombero atendido por el calor y un coche calcinado
Tres dotaciones extinguen el fuego
Los bomberos han tenido que actuar en la mañana de este miércoles en un incendio en un edificio de Moncofa.
En el párking de un edificio
Según han indicado desde el Consorcio Provincial de Bomberos, el fuego se ha producido en el párking subterráneo de un bloque de pisos de la playa de Moncofa, que durante el verano alberga a muchos más habitantes que el resto del año.
Un coche ha quedado completamente calcinado y varias infraestructuras del aparcamiento han quedado afectadas. Sin embargo, las llamas no se han extendido a más coches.
Tres dotaciones
Tres dotaciones de bomberos, unidad de mando y una de jefatura han intervenido en la operación.
Lo más preocupante de la intervención ha sido el susto que ha dado uno de los bomberos que ha intervenido.
La atención al bombero
El SAMU ha atendido a este bombero por agotamiento por el calor, debido a las altas temperaturas que se han alcanzado en el interior del párking, así que en principio no tiene relación con las temperaturas exteriores que se registran e la presente ola de calor.
El bombero ya se encuentra bien y el resto de sus compañeros continúan en guardia para terminar el operativo.
Por otra parte, mantente informado en Mediterráneo de la ola de calor extremo
