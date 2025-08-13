Sin permiso, alcohol y drogas: 55 conductores pasan a disposición judicial en julio en Castellón

Todos ellos son presuntos autores de delitos contra la seguridad vial

Un guardia civil de Tráfico durante un operativo.

Un guardia civil de Tráfico durante un operativo. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Castellón

Durante el pasado mes de julio por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana, se pusieron a disposición judicial como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial a un total de 297 conductores: 115 por conducir sin permiso o licencia (de los cuales 60 son por pérdida total de puntos, 8 por ser privado cautelarmente por decisión judicial, 2 por ser privado definitivamente por decisión judicial y 45 por no haber obtenido nunca el permiso o licencia), 159 por hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, 2 por exceso de velocidad, 2 por abandono del lugar del accidente, 9 por conducción temeraria y 10 por conducir con drogas en el organismo.

Por provincias

En la provincia de Castellón se actuó contra 29 conductores por carecer de permiso o licencia, 25 conductores por conducir bajo los efectos del alcohol y 1 por conducir con drogas en el organismo.

En la provincia de Valencia se actuó contra 42 conductores por carecer de permiso o licencia, 82 por conducir bajo los efectos del alcohol, 4 por conducción temeraria, 1 por abandono del lugar del accidente y 6 conducir con drogas en el organismo.

Finalmente, en la provincia de Alicante, se actuó contra 44 conductores por carecer de permiso o licencia, 52 por conducir bajo los efectos del alcohol, 5 por conducción temeraria, 1 por abandono del lugar del accidente, 3 por conducir con drogas en el organismo, y 2 por exceso de velocidad.

