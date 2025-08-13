Sin permiso, alcohol y drogas: 55 conductores pasan a disposición judicial en julio en Castellón

Durante el pasado mes de julio por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana, se pusieron a disposición judicial como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial a un total de 297 conductores: 115 por conducir sin permiso o licencia (de los cuales 60 son por pérdida total de puntos, 8 por ser privado cautelarmente por decisión judicial, 2 por ser privado definitivamente por decisión judicial y 45 por no haber obtenido nunca el permiso o licencia), 159 por hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, 2 por exceso de velocidad, 2 por abandono del lugar del accidente, 9 por conducción temeraria y 10 por conducir con drogas en el organismo.

Por provincias

En la provincia de Castellón se actuó contra 29 conductores por carecer de permiso o licencia, 25 conductores por conducir bajo los efectos del alcohol y 1 por conducir con drogas en el organismo.

En la provincia de Valencia se actuó contra 42 conductores por carecer de permiso o licencia, 82 por conducir bajo los efectos del alcohol, 4 por conducción temeraria, 1 por abandono del lugar del accidente y 6 conducir con drogas en el organismo.

Finalmente, en la provincia de Alicante, se actuó contra 44 conductores por carecer de permiso o licencia, 52 por conducir bajo los efectos del alcohol, 5 por conducción temeraria, 1 por abandono del lugar del accidente, 3 por conducir con drogas en el organismo, y 2 por exceso de velocidad.