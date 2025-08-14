Detienen a un conductor por transportar cogollos de marihuana preparada para su venta en Burriana
El varón, de 32 años, presunto autor de un delito contra la salud pública
La Guardia Civil ha detenido a un varón de 32 años como presunto autor de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas) en la localidad de Burriana.
Los hechos que motivaron la detención de esta persona tuvieron lugar en torno a las 14:00 horas del día de ayer, cuando los agentes observaron a un conductor que, tras hacer una maniobra brusca con su vehículo, se apea del mismo portando una bolsa de tela que esconde de forma apresurada en un cubo de basura.
Bolsas plásticas con cogollos de marihuana
Los agentes, al verificar que se trataba de bolsas plásticas con cogollos de marihuana, procedieron a la detención del implicado, atribuyéndole un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.
Al varón detenido se le ha incautado un total de 761,9 gramos de cogollos y el dinero que llevaba fraccionado en diversos fajos entre sus pertenencias.
Las diligencias, junto con el detenido, han sido entregadas en el Juzgado nº5 de Villa-real.
