Kamikaze en Castellón: Un conductor circula a 196 km/h por una carretera comarcal

Efectivos pertenecientes al Subsector de Tráfico de Castellón han investigado a un hombre de 43 años, por un delito contra la seguridad vial, al conducir una motocicleta a una velocidad de 196 km/h en una vía limitada a 90 km/h, en la Crta. CV-15 (La Pobla de Tornesa-Vilafranca).

Los hechos se produjeron en la tarde del pasado día 3 de agosto, con ocasión de los distintos controles de velocidad, alcohol y drogas que realiza la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Castellón en las diferentes vías de comunicación de la provincia.

Exceso de velocidad

La investigación llevada a cabo por la UNIS-GIAT (Unidad de Investigación de Seguridad Vial) del Subsector de Tráfico de Castellón culminó con la identificación e investigación del conductor de la motocicleta, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial al conducir un vehículo a motor con un exceso de velocidad superior al reglamentario.

Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Castellón (CS). Según nuestro Código Penal, el delito de exceso de velocidad conlleva una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. En cualquier caso, se impondrá también la pena de privación del derecho a conducir vehículos y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Seguridad vial

La Guardia Civil advierte que este tipo de conducción pone en peligro la seguridad de todos los usuarios de la vía, siendo el exceso de velocidad una de las principales causas de accidentes mortales en nuestras carreteras, recordando la importancia del cumplimiento de las normas de tráfico y seguridad vial.