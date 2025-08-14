El rastro de una tragedia en el mar llega a Castellón

Ya son cuatro en la provincia, y seis entre Castellón y Valencia, los cuerpos sin vida encontrados flotando en el agua frente a la playa. Todos ellos han llegado en cuestión de semanas a las costas y presentan características similares. Las fuentes policiales y municipales que han confirmado a Mediterráneo estos casos manejan como su hipótesis principal que los cadáveres provengan del trágico naufragio de una patera.

El pasado año, según datos del Ministerio del Interior, llegaron a España en pateras desde África por la ruta del Mediterráneo 14.135 personas: 8.373 arribaron a la costa peninsular, mientras que 5.373 se toparon con las Islas Baleares.

Los cuartos restos mortales aparecidos, los de una mujer en el Grau, en Castelló, donde también apareció el primer cuerpo. / Mediterráneo

Pero esas son solo las que llegan con vida. Vestigios de naufragios como los que ya se han visto hasta en cuatro ocasiones en las playas castellonenses invitan a pensar en las otras travesías, las que fracasan en su intento de llegar a Europa.

La ONG Caminando Fronteras, dedicada a luchar por una vida digna para las personas migrantes, dijo recientemente que hasta junio habían muerto en la ruta del Mediterráneo 328 víctimas, que ellos tuvieran contabilizadas.

Los restos mortales de los seis migrantes que el mar ha llevado hasta tierra pasan a engrosar esa funesta cifra. Algunos llevaban chaleco salvavidas y se encontraban en avanzado estado de descomposición. A falta de confirmación oficial, se cree que en este caso las seis personas murieron ahogadas en el naufragio de una patera procedente del norte de África, probablemente Argelia, de la que no se tenía constancia oficial.

Llegan poco a poco

El primer cadáver del que tuvieron conocimiento las autoridades fue a 16 millas de la costa de Cullera, el pasado 1 de julio, y el tercero lo encontraron frente a Sagunt, el día 8. El resto, todos fueron hallados en playas de Castellón.

A principios de julio en el Grau se halló el primero de los cadáveres que llegaron a la provincia (el segundo por orden cronológico de los que se han avistado hasta ahora en la Comunitat Valenciana).

Las prendas de ese cadáver eran similares a las de los restos que aparecieron frente a Cullera, algo que comenzó a cimentar la hipótesis más respaldada. La vestimenta constaba de dos camisetas y una chaqueta, una indumentaria que se repite con frecuencia en los migrantes que cruzan el mar porque les permite resguardarse del frío. Además, las mafias no les dejan llevar muchas prendas y aprovechan para llevarlas encima.

Forenses trabajando en la escollera donde encalló el cadáver hallado en Xilxes, cubriéndolo con una bolsa. / Miguel Ángel Sánchez

El 10 de julio fueron encontrados dos nuevos cuerpos, pero ya no flotando en el mar, sino varados en las playas Belcaire en Moncofa y El Cerezo de Xilxes, este encajonado entre las piedras de la escollera. El cadáver de Moncofa llevaba chaleco salvavidas y era una mujer, mismo sexo que el cuarto cadáver, hallado de nuevo el Grau.

Temen más hallazgos

Fuentes de toda solvencia consultadas por Levante-EMV, del mismo grupo editorial, confirmaban que la Guardia Civil, cuyos equipos de Policía Judicial de las distintas zonas implicadas se han hecho cargo de las investigaciones, está convencida de que los cadáveres pertenecen a migrantes de una misma patera. En cuanto se confirme que todos viajaban juntos, es previsible que las investigaciones se fusionen en una sola.

De momento, Salvamento Marítimo no tiene constancia del hundimiento de ninguna embarcación con migrantes, algo que suele detectarse por las alertas de los familiares de las personas que viajan a bordo, algo que, al parecer, no ha sucedido en esta ocasión. No obstante, la Guardia Civil, con la colaboración de Salvamento, rastrea posibles avistamientos o avisos de embarcaciones que hayan podido ser pasadas por alto.

Lanchas inflables

La técnica de apoyo jurídico del servicio de Empleo de Cáritas Diocesana Segorbe-Castellón, Andrea Cabrera, suele tratar con gente que ha llegado a la provincia después de entrar a España en patera. Conoce, por los relatos de los migrantes, cómo son esas travesías marítimas que normalmente quienes las viven son reacios a revivir. «Hablamos de que van muchas personas en un bote que es inflable. Son personas que se ponen básicamente en un flotador grande, a veces con más de 50 personas por patera. A veces son intentos suicidas», lamenta.

Cabrera apunta que las embarcaciones salen muchas veces «de noche» para evitar a las autoridades de los países de donde salen las pateras (últimamente más de Marruecos que desde Argelia), y que no siempre el mar está en condiciones adecuadas. «Hay que pensar en cómo de complicada tiene que ser la vida de esas personas en sus países para que el mar sea más seguro», incide la profesional de Cáritas, quien reclama vías para una migración «digna».

Otra cuestión relevante es que está cambiando el perfil de migrante en patera. «Antes eran casi todos hombres, pero cada vez hay más mujeres», dice. De hecho, de los cuatro cuerpos llegados a Castellón, la mitad eran mujeres.