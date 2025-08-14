Segundo fuego declarado este jueves en Castellón: Morella, en alerta
Los bomberos se encuentran en el lugar
Después del susto de las primeras horas de la mañana de este viernes en la Vall d'Uixó, donde un pequeño fuego ha quemado unos 200 m2 pero ya está controlado, Emergències 112 ha alertado de un nuevo incendio en la provincia.
Ya se trabaja
Se trata de un incendio forestal en el término municipal de Morella, en esta jornada de alerta máxima por riesgo de fuego en Castellón.
Ya se ha movilizado un medio aéreo hasta el lugar, con unidad helitransportada de Forestals de la Generalitat.
Varios medios
También hay una unidad terrestre de Forestals, con autobomba, y una dotación de bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Castellón.
La Conselleria de Emergencias e Interior ha extendido hasta el lunes 18 de agosto, debido a la previsión de altas temperaturas de cara al fin de semana. No en vano, la Agencia Estatal de Meteorología ha advertido que a partir de este viernes habrá un nuevo pico cálido, que será muy intenso el sábado y el domingo y que la situación el lunes y martes "puede ser muy adversa a causa del calor y de las posibles tormentas, que localmente pueden ser de poca precipitación o secas".
