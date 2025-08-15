Asaltan diez camiones de una empresa agrícola en Castellón y roban gasóleo y baterías

Sin 1.000 litros de gasóleo y sin siete baterías de sus camiones. Así se despertó José Manuel Martínez, propietario de una empresa agrícola, después de que el combustible fuera vaciado en diez vehículos. “No ha sido la primera vez, pero ahora es la gota que colma el vaso”, lamenta.

En la madrugada del jueves, sobre las 2.30 horas, “tuve una intuición y me levanté de la cama. Me fui a la campa donde están los vehículos y me encontré las garrafas y la manguera preparadas para volver a vaciar los depósitos. Es una situación muy complicada y difícil de llevar. Los agentes tratan de vigilar la zona, pero es imposible, así que no me queda otra que estar vigilante y tratar de disuadir a los presuntos ladrones”, explica Martínez.

Ante esta situación, “ya he interpuesto dos denuncias y ahora va la tercera, todas ellas ante la Guardia Civil, con la finalidad de que se pueda actuar con certeza. Las cámaras de vigilancia de la zona pueden ser clave para que el equipo ROCA de la Guardia Civil sume datos y logre localizar a las personas que han actuado”, añade.

“El problema es que nuestra empresa cuenta con trabajadores y, cuando te encuentras en una situación así, no puedes hacer frente al trabajo diario. Hay que hacer un desembolso importante para poner los camiones en perfecto estado, y al gasóleo se suma la falta de baterías. No hay derecho a que se juegue con el dinero de otros. La vida no está para afrontar este tipo de gastos extra”, señala el empresario.

Finalmente, explica que ha optado por agrupar los vehículos al máximo para evitar que puedan actuar, “pero aun así se organizan y lo intentan. Me gustaría que hubiese más vigilancia, sobre todo en zonas alejadas del casco urbano, porque son objetivos fáciles para los ladrones”.