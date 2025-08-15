Los bomberos rescatan a una senderista en Cortes de Arenoso

Mareada y sin agua. Así estaba una mujer en una pista forestal, antes de ser rescatada por los bomberos.

En un día de mucho calor

Según ha explicado la Diputación de Castellón, esta senderista que ha precisado de la ayuda de los profesionales se encontraba en el término municipal de Cortes de Arenoso, en una zona de montaña de la comarca del Alto Mijares.

Los efectivos que han acudido al lugar pertenecen al parque de l'Alcalatén.

Asimismo, el Consorcio Provincial de Bomberos ha recalcado al dar cuenta de este rescate sus recomendaciones para esta ola de calor.

Recordatorio de la Diputación

Y es que ante la alerta por altas temperaturas, en una ola de calor que lleva a extremar las precauciones en todos los ámbitos, situaciones como las de senderistas atrapados son las que los bomberos tratan de que no sucedan.

"Aconsejamos evitar actividades como senderismo en las horas de más calor. Precaución", han pedido.

Los bomberos han informado del rescate a las 16.09, una franja del día en la que se suelen registrar las temperaturas máximas del día.

Precisamente en Cortes de Arenoso, la temperatura máxima de este viernes han sido 32,4ºC.