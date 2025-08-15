Condenado a 6 meses por estafar a un conocido al no devolverle 14.000 euros

Un juzgado de Vinaròs condenó recientemente a seis meses de prisión a un hombre de Sant Mateu por estafar de manera continuada a un amigo, otro varón residente en Alcossebre. No obstante, el juez le sustituyó la pena de cárcel por una multa de cinco euros al día durante un año (unos 1.825 euros).

Eso sí, según la sentencia, el acusado deberá indemnizar a su antiguo conocido con un total de 14.000 euros, la misma cantidad que le estafó entre los años 2011 y 2012, cuando se produjeron los hechos delictivos.

En dos veces

El juzgado de lo penal Nº 1 de Vinaròs considera probado que el acusado, de 49 años, pidió a la víctima una primera cantidad de 12.000 euros. Según ha podido saber Mediterráneo de fuentes de la acusación, el estafador alegó que lo necesitaba urgentemente para un tema de suma importancia para él. Durante los meses previos, este hombre se había ganado la confianza de la víctima con regalos e invitaciones, y además alardeaba de llevar un alto tren de vida, por lo que el estafado consideró que podía fiarse de él y accedió a prestarle el dinero.

Ahora, la justicia considera que el acusado nunca tuvo intención de pagar. «Con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito y a sabiendas desde un principio que no iba a proceder al reintegro de las cantidades, pidió (...) la suma», se indica en la sentencia.

Cheque sin fondos

Los dos firmaron un documento privado de reconocimiento de deuda de 12.000 euros y el ya condenado se comprometió a devolver la cantidad en cuestión de días. Era septiembre de 2011. Sin embargo, pasaron los meses y seguía sin pagar. Y no solo eso, porque el 30 de diciembre volvió a pedirle más dinero, en este caso 1.800 euros, con idéntica promesa de devolverlos el 6 de enero de 2012. La víctima volvió a confiar después de que un día antes se hubiese «elevado a público el documento de reconocimiento de deuda con la total aquiescencia del mismo».

En ese momento, el acusado le extendió un cheque por valor de 14.000 euros a su víctima (los 13.800 debidos más los intereses), pero cuando esta fue a cobrar la cuenta se encontraba sin fondos.

En la sentencia indica que el condenado actuó con la connivencia de su expareja, una mujer que falleció en 2018 y que era titular de la cuenta sin fondos.

Conformidad

El acusado, al que se le aplicó una atenuante de dilación indebida del juicio, concordó con la acusación y con el Ministerio Fiscal que se dictase sentencia de conformidad y manifestó su voluntad de no interponer recurso.