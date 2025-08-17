Accidente en el Alto Palancia: los bomberos rescatan al conductor de un vehículo

Efectivos del parque del Alto Palancia del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han intervenido esta mañana en un accidente de tráfico registrado en el término municipal de Gaibiel. El siniestro se ha producido cuando un vehículo se ha salido de la vía por causas que no han trascendido.

Los bomberos han tenido que rescatar al conductor para posteriormente ser atendido en el lugar. Tras recibir una primera asistencia, el hombre ha sido evacuado por los servicios sanitarios desplazados a la zona.

En el operativo han participado efectivos de bomberos y personal sanitario, que han trabajado de manera coordinada para garantizar la rápida atención del herido.