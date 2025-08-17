Atención, conductores: la AP-7 sufre retenciones en este municipio de Castellón

Los conductores que tienen que pasar este domingo por la AP-7 en la provincia de Castellón pueden tener una jornada larga al volante.

Alcance entre dos vehículos

Y es que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado sobre las 17.00 horas de que un accidente complica la circulación en sentido a Barcelona.

Un alcance entre dos vehículos ha empezado a provocar colas por la aparatosa posición en la que han quedado los coches implicados.

Sin heridos

Por fortuna, desde la DGT han informado de que no hay heridos en este siniestro.

Sin embargo, el operativo continúa y hay retenciones de hasta tres kilómetros.

¿Dónde?

El término municipal afectado es el de Benicarló.

Todo ello en un día en el que muchas personas se marchan de las localidades castellonenses tras pasar el puente de agosto.