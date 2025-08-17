Crímenes olvidados de Castellón: Un asesino de 91 años con un martillo como arma del crimen

El asesino de 91 años

Uno creería haber visto ya de todo, pero la vida cotidiana no para de sorprender. Y ahí está este caso que voy a relatar: un vecino de Alcora que mató a otro, presuntamente para robarle. Ya se me dirá cuánto iba a disfrutar del dinero si el autor del crimen tenía noventa y un años de edad. Lo sucedido fue lo siguiente: Sobre las diez de la noche del día 16 de mayo de 1910, los vecinos de la calle de los Dolores de Alcora oyeron unos gritos apagados de auxilio que partían del interior de una casa de dicha calle. Alarmados por ello, los vecinos llamaron repetidas veces a la puerta de dicha casa sin que nadie les abriera, prosiguiendo los gritos de lamentos y auxilio. Ante ello, decidieron trepar por la fachada, alcanzando el balcón de la vivienda, a través del cual entraron en el interior de la misma. El espectáculo que vieron cuando llegaron a la cocina no fue precisamente agradable. Allí encontraron a Manuel Gimeno Leal, natural de Jérica y vecino de Alcora, todo demudado, lívido, con las manos manchadas de sangre, pronunciando frases incoherentes y sin sentido, presa de gran excitación.

A su lado, tendido en el suelo, boca abajo, se encontraba el dueño de la vivienda, Mariano Grangel Gasch, de 67 años de edad, que seguía emitiendo continuos quejidos y lamentos, el cual presentaba numerosas heridas de las que manaba una gran cantidad de sangre. Enseguida fue trasladado a una casa de la vecindad donde recibió asistencia médica, siendo calificado su estado de gravísimo, falleciendo a las pocas horas.

En la cocina de la vivienda en la que ocurrieron los hechos se encontró un martillo empapado de sangre, que era el arma utilizada por Manuel Gimeno para cometer el hecho. El cuerpo de Mariano Grangel presentaba heridas de doce martillazos en la cabeza. Éste mantenía buenas relaciones con su agresor, que habitualmente iba a su casa. El propio Manuel Gimeno manifestó que había ido a visitar a Mariano Grangel para pasar la velada con él, pero ya con el plan preconcebido de matarlo que luego puso en ejecución. Las investigaciones de la Guardia Civil apuntaban a que el móvil del crimen era el robo, pues la víctima era soltero y tenía una buena posición económica y que Manuel Gimeno entró en la casa para visitar a Mariano Grangel como había hecho ya en otras muchas ocasiones, pero esta vez con la intención de matarlo y apoderarse del dinero de la víctima.

Pese a la avanzada edad del autor del crimen, noventa y un años, Manuel Gimeno Leal estaba en excelente forma física, siendo robusto y seguía ejerciendo su profesión de carpintero. El Juzgado de Instrucción dictó contra él auto de procesamiento e ingreso en prisión preventiva. El juicio se celebró al año siguiente ante el tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Castellón. Para entonces el acusado tenía ya noventa y dos años de edad. El fiscal calificaba los hechos como constitutivos de un delito de asesinato.

El veredicto de los jurados fue de culpabilidad, pero apreciándole varias atenuantes alegadas por la defensa, dictando sentencia el tribunal de derecho condenando a Manuel Gimeno Leal a la pena de doce años y un día de reclusión temporal y al pago de las indemnizaciones correspondientes. Vivir para ver.

Los jurados lloriqueantes

Era el principal defecto de la Ley del Jurado de 20 de abril de 1888. Los jurados siempre fueron fácilmente impresionables y manipulables, mucho más que los jueces profesionales. En el caso que nos ocupa varios jurados se pusieron a llorar al oír el informe del abogado defensor.

Se juzgaba por el tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Castellón a Francisco Saborit Monferrer y a Miguel Monferrer, ambos vecinos de Alcora, de un delito de homicidio cometido en dicho término municipal en un día no concretado del segundo semestre de 1896. No he podido averiguar la identidad de la víctima. Tras la práctica de la prueba testifical, el fiscal retiró la acusación respecto de Miguel Monferrer, que fue puesto inmediatamente en libertad, manteniéndola respecto del Saborit.

Los jurados emitieron un veredicto de inculpabilidad, dictando, de conformidad con el mismo, sentencia absolutoria la Sección de Derecho. Parte del público y de los jurados se pusieron a llorar al oír el informe del abogado defensor. Según un corresponsal de un diario de la época que asistió al juicio, el informe del abogado defensor no había defraudado las esperanzas de su auditorio. Su palabra brillante, correcta y persuasiva; el colorido de tanta y tanta imagen con que a menudo amenizaba su informe y los raúdes de sentimiento con lo que pretendía vigorizar su hermoso lenguaje producían en el público muy gratísima emoción, y momentos ha habido en que parte del público y también del jurado no han podido contener su llanto. Obsérvese que el abogado no iba a los hechos, sino a las palabras rimbombantes y coloridas así como a imágenes y palabras brillantes. Eso es lo que les gustaba oír al público y a los jurados. ¿Se imagina el lector ver llorando a los jurados que habían de emitir su veredicto? ¡Qué vergüenza!