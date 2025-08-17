Le piden 7 años por quedarse 500.000 euros de la indemnización de su marido

Un hombre residente en la provincia de Castellón fue atropellado brutalmente por un vehículo. Resultó ingresado en un hospital con pronóstico muy grave por politraumatismo y traumatismo cráneoencefálico grave. Estuvo tres meses en el Servicio de Daño Cerebral de otro centro.

En ese momento recibió 650.000 euros de la indemnización por ese siniestro que pudo contar de milagro. Hasta ahí, todo según los cauces habituales en situaciones así. Sin embargo, todo se torció, según el escrito de la Fiscalía, cuando el abono del dinero de la indemnización se produjo en una cuenta compartida. Los titulares eran el herido y su esposa.

Apropiación indebida

La mujer, de nacionalidad rumana, está acusada por presuntamente apropiarse indebidamente (y de forma continuada) de gran parte de la indemnización que pertenecía a su marido.

La Fiscalía pide siete años de prisión para ella, así como el pago de 516.358 euros a la víctima por el perjuicio patrimonial ocasionado, en concepto de responsabilidad civil. El caso tendrá su vista oral el próximo 4 de septiembre, mes en que se retoman las sesiones judiciales tras las vacaciones.

Un poder general

Según la acusación, la víctima le otorgó un poder general a la acusada. Así, ella podría actuar en su nombre y representación. ¿El problema? Que él no estaba sin capacidades para comprender la trascedencia del acto, según Fiscalía. «Presentaba un déficit cognitivo y volitivo severo y sin capacidad para comprender», insisten. Además, todavía estaba ingresado en un hospital de la provincia de Valencia. Su estado era de «dependencia total y severa discapacidad». Pero el poder se firmó.

Como este tipo de poderes se firma ante notario, la notaria que dio luz verde al procedimiento también está acusada en este juicio. «No llevó a cabo la diligencia adecuada y suficiente para verificar la capacidad», presuntamente, de la víctima a la hora de firmar, dice el Ministerio Público.

Para esta profesional, de nacionalidad española, se reclaman nueve meses de multa y suspensión de empleo por tiempo de nueve meses, así como un pago de 103.425 al perjudicado.

Es la madre del accidentado la que reclama por estos hechos, pues en 2016 este varón fue declarado parcialmente incapaz para gobernarse por sí mismo.

Dúplex en Torreblanca

Una de las compras que hizo la acusada fue la de un dúplex en Torreblanca. Asimismo, retiró efectivo de decenas de miles de euros.

El total de lo apropiado asciende a esos 516.358 que se reclaman como indemnización.