Detenido un fugitivo huido de Italia cuando circulaba en coche por la AP-7 en Castellón

La Guardia Civil ha detenido a un hombre con una orden europea de detención a efectos de extradición emitida por Italia cuando circulaba en coche por la AP-7 en la provincia de Castellón.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de agosto, cuando componentes de la USECIC de la Comandancia de Castellón, en un dispositivo de seguridad en la AP-7, dieron el alto a un vehículo con tres ocupantes, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Al cotejar sus documentaciones con la base de datos han comprobado que uno de ellos estaba siendo buscado por las autoridades italianas al constarle en vigor una orden europea de detención a efectos de extradición. Por ello, ha sido detenido y trasladado a dependencias oficiales donde, una vez confirmada la validez de requisitoria, ha sido puesto a disposición judicial.

La actuación se enmarca en los servicios que la Guardia Civil desarrolla de vigilancia de las vías de comunicación y dentro del plan de actuación establecido en la provincia de Castellón para evitar los robos en las áreas de servicio. Las diligencias instruidas han sido remitidas a los Juzgados de Castellón.