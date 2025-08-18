Detenido un fugitivo huido de Italia cuando circulaba en coche por la AP-7 en Castellón
El hombre estaba junto a otras dos personas
Redacción
La Guardia Civil ha detenido a un hombre con una orden europea de detención a efectos de extradición emitida por Italia cuando circulaba en coche por la AP-7 en la provincia de Castellón.
Los hechos ocurrieron el pasado 13 de agosto, cuando componentes de la USECIC de la Comandancia de Castellón, en un dispositivo de seguridad en la AP-7, dieron el alto a un vehículo con tres ocupantes, según ha informado el instituto armado en un comunicado.
Al cotejar sus documentaciones con la base de datos han comprobado que uno de ellos estaba siendo buscado por las autoridades italianas al constarle en vigor una orden europea de detención a efectos de extradición. Por ello, ha sido detenido y trasladado a dependencias oficiales donde, una vez confirmada la validez de requisitoria, ha sido puesto a disposición judicial.
La actuación se enmarca en los servicios que la Guardia Civil desarrolla de vigilancia de las vías de comunicación y dentro del plan de actuación establecido en la provincia de Castellón para evitar los robos en las áreas de servicio. Las diligencias instruidas han sido remitidas a los Juzgados de Castellón.
- Ni aire acondicionado ni ventilador: este invento de Ikea te enfría la casa por menos de 40 euros y es fácil de instalar
- El pueblo medieval más bonito de Teruel tiene el mejor restaurante de la provincia, un increíble castillo y solo 141 habitantes
- Doble cogida en el 'bou' de Xilxes: Dos 'rodaors' acaban en el hospital
- Un sol que habla del fuego, aunque en Castellón no haya incendios
- Municipios de Castellón reciben hasta 11 veces más turistas que población
- Abrasados a 40ºC en el interior de Castellón: conoce al detalle la previsión del domingo
- El nuevo Eurosol de Benicàssim prepara su despegue: anuncian las obras para inicios del 2026
- El calvario de Gerard Moreno en el Villarreal... conoce el alcance de su nueva lesión