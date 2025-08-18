El homicida que mató a una jubilada en su cochera del Grau se enfrenta a 14 años

El homicidio conocido como el crimen de la cochera estremeció al Grau hace más de tres años y medio, en enero de 2022. Una vecina del distrito marítimo, María Sanz, de 76 años, apareció muerta en su cochera. Era, en concreto, el número 3 de la calle Chamberga y José María. Mediterráneo contó entonces que una persona había entrado en el local y que la mató, supuestamente para robarle: al cadáver le faltaban joyas y el bolso.

La mujer hacía una paella en su cochera

Ella solo estaba preparando una paella para su familia en la cochera como hacía muchos domingo por la mañana. Tras la alarma generada en la sociedad grauera y una primera detención errónea, un año y ocho meses después se consiguió detener a la persona que en estas próximas semanas se someterá a juicio en la Audiencia Provincial de Castellón.

Se trata de un hombre que ahora tiene 35 años, de nacionalidad marroquí y antecedentes penales cancelables, al que atraparon gracias al ADN. Según explicó este diario, la base de datos policial de identificadores obtenidos a partir del ADN con la que cuentan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado arrojó una coincidencia que permitió detenerlo.

El supuesto homicida de María Sanz, cuyos tres hijos reclaman por estos hechos, también era vecino del distrito marítimo.

Dos delitos

La Fiscalía pide 14 años de prisión para el acusado por dos delitos: homicidio y robo con violencia.

El escrito del Ministerio Público relata cómo fueron los tristes últimos momentos de la vida de María Sanz. Todo por un par de joyas. «El acusado, con ánimo de beneficio ilícito y una vez dentro del local, se dirigió a [la víctima] a efectos de apoderarse de los efectos de valor que portaba, golpeándola a efectos de reducirla y lograr su objetivo, hasta que en un momento dado y debido a la resistencia ejercida por la víctima, agarró del cuello a [la víctima]», se lee en el escrito.

A continuación, llegó el hecho que causó la muerte de la jubilada grauera, en un crimen, el de la cochera, que causó y causa indignación en la zona todavía hoy. «[El acusado] con sus manos ejerciendo presión sobre [el cuello de la víctima], con la intención de causarle la muerte o asumiendo y aceptando que con dicha maniobra podía ocasionarle la muerte», le provocó de acuerdo con la tesis de la investigación una «asfixia mecánica por estrangulamiento a mano». Está previsto que el juicio contra este hombre tenga cuatro sesiones en la Audiencia.

El supuesto homicida se llevó una cadena de oro de la colgaba una cruz de Caravaca, su alianza de boda y el bolso que portaba.