Incendio en una zona de cultivo abandonada de Onda

Bomberos durante la extinción del incendio.

Bomberos durante la extinción del incendio. / Consorcio Provincial de Bomberos

Alberto Campos

Castellón

Bomberos del Consorcio Provincial han logrado controlar un incendio de vegetación en una zona situada en la partida del Palmeral-barranc de Ràtils de Onda.

El fuego, que se declaró poco antes de las 22.00 horas, afectó a una zona de cultivo abandonada. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los parques Espadà Millars y Plana Baixa, además de una unidad de bomberos forestales.

El incendio fue considerado como controlado sobre las 1.00 horas de esta madrugada, aunque se sigue trabajando en la extinción.

