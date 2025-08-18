Incendio en una zona de cultivo abandonada de Onda
El fuego se ha logrado controlar de madrugada
Castellón
Bomberos del Consorcio Provincial han logrado controlar un incendio de vegetación en una zona situada en la partida del Palmeral-barranc de Ràtils de Onda.
El fuego, que se declaró poco antes de las 22.00 horas, afectó a una zona de cultivo abandonada. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los parques Espadà Millars y Plana Baixa, además de una unidad de bomberos forestales.
El incendio fue considerado como controlado sobre las 1.00 horas de esta madrugada, aunque se sigue trabajando en la extinción.
