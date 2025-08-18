Un rayo provoca un incendio en el Alto Palancia

Esta tarde de lunes se ha decretado un incendio forestal en el Alto Palancia, entre los términos municipales de Villanueva de Viver y Barracas.

Según ha indicado a Mediterráneo el Consorcio Provincial de Bomberos, un rayo ha provocado el fuego.

Mucho viento

Una dotación de bomberos del Consorcio Provincial y tres unidades de Forestals GVA ya marchan hacia el lugar para tratar de apagar las llamas antes de que se propaguen más.

También han despegado dos medios aéreos: un helicóptero con una unidad helitransportada y un avión, así como un coordinador forestal.

Riesgo extremo

«Mucha atención, porque [este lunes] es un día muy adverso. Además del calor se pueden producir tormentas, en algunos casos secas o con poca precipitación y que pueden generar reventones secos. El riesgo de incendios forestales es extremo», habían recalcado el domingo desde la Aemet, tras activar para este lunes aviso amarillo por este fenómeno en el interior y también por altas temperaturas en el litoral.

El nivel de preemergencia por riesgo de incendio forestal es el máximo posible (aviso rojo) y la única diferenciación entre el interior y el litoral de Castellón es la certeza de las tormentas: en el interior hay «alto riesgo» de ellas, y en el litoral hay «posibilidad», con lo cual, las opciones de que se produzcan son algo menores. Emergències ha pedido que, si se ve humo, se llame al 112.

Mediterráneo trabaja para ampliar esta información tan pronto como tenga actualizaciones.