La Guardia Civil detiene a un hombre por robar joyas en la Vall d’Uixò

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza y dos delitos leves de estafa tras sustraer joyas en una vivienda y posteriormente venderlas en un comercio de compraventa de oro de la Vall d'Uixó.

La investigación se inició a raíz de que los agentes sospecharan que algunas de las joyas vendidas a un establecimiento podrían proceder de ilícitos penales ocurridos con anterioridad.

Por ese motivo, los investigadores estudiaron minuciosamente las joyas, así como los detalles de los robos cometidos en las últimas fechas, no obteniendo coincidencias, resultando que las piezas recuperadas del establecimiento comercial pertenecían a una mujer que no se había percatado todavía de la falta de las mismas.

Una vez recabadas las pesquisas necesarias, procedieron a detención del implicado, un hombre de 39 años al que se le atribuye un total de tres delitos contra el patrimonio, un robo con fuerza en interior de vivienda y dos delitos de estafa por vender dichas joyas mediante engaño al responsable del negocio.

La actuación ha sido realizada por componentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Vall d’Uixò. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción nº6 de Nules.