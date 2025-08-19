Siete detenidos por tráfico de drogas en el primer fin de semana del Rototom de Benicàssim

La Guardia Civil ha detenido a un total de siete personas por tráfico de drogas durante el primer fin de semana de celebración de la trigésima edición del Festival Rototom Sunsplash de Benicàssim.

Este cuerpo de seguridad ha establecido un dispositivo especial de seguridad para el festival y todas las actuaciones han sido efectuadas en las inmediaciones del recinto, a fin de evitar la introducción de sustancias estupefacientes en el interior del mismo.

Desde el inicio del festival el pasado sábado hasta la madrugada del domingo se ha incautado cocaína, cocaína rosa, marihuana, hachís, éxtasis, pastillas y setas con alto poder alucinógeno, ha informado este martes la Guardia Civil.

En la última madrugada se ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de hurto al que se le han confiscado tres teléfonos móviles sustraídos de la zona de acampada.

Además de la amplia variedad de sustancias, se han intervenido básculas de precisión, cucharillas y papel de aluminio utilizados para el consumo y dinero en efectivo procedente de las ventas de la droga.