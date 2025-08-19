Vídeo: Una avioneta se estrella en Benicàssim tras sufrir un fallo en el despegue
Los dos ocupantes de la avioneta estaban ilesos
La Unidad de Medios Aéreos de la Policía Nacional localizó el lunes en Benicàssim una avioneta que se había estrellado tras sufrir un fallo de motor en el despegue.
Los agentes sobrevolaban Castellón en el marco de la Operación Verano cuando tuvieron conocimiento de que una avioneta que debía encontrarse próxima a su posición no aparecía. Alertados por la situación, el helicóptero de la Policía Nacional logró localizar posteriormente la aeronave desde el aire y dio aviso inmediato a los servicios de emergencia a través de la Sala CIMACC 091.
Una vez en el lugar, encontraron a los dos ocupantes de la avioneta ilesos y colaboraron en el auxilio junto con efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y los servicios sanitarios, que se hicieron cargo del resto de la intervención al tratarse del término municipal de Benicàssim.
