El héroe del día: un policía de paisano salva la vida a un bañista en Orpesa

Héroe por un día. Un agente de la Policía Nacional de Castellón fuera de servicio logró salvar la vida a un hombre en la playa de Morro de Gos de Orpesa. Estaba este martes por la tarde, sobre las 17.45 horas, en la playa, disfrutando de un día junto a su familia y debido al intenso oleaje, diferentes bañistas pedían auxilio al observar a una persona con claros síntomas de ahogamiento, según informan desde la Comisaría de Policía Nacional de la capital.

El policía en prácticas Mauro C.R., destinado en la Comisaría Provincial de Castellón, al percatarse de la situación, no lo dudó y se lanzó al agua con un bañista y el socorrista del puesto de SOS de la playa, pudiendo hacerse con el hombre, de unos 55 años, y junto a la ayuda del socorrista lograron llevarlo hasta la orilla, saliendo por su propio pie.

Allí se personó una ambulancia para prestar la primera asistencia al varón rescatado, el cual no precisó traslado a ningún centro hospitalario, teniendo en este caso la historia un final feliz.