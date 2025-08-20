Incautan en el top manta de Peñíscola 615 camisetas de futbol falsas y un centenar de juguetes

La Guardia Civil ha realizado un dispositivo contra el top manta en la localidad de Peñíscola interviniendo un total de setecientos quince productos falsificados.

La actuación se focalizó especialmente en el paseo marítimo de la localidad y se desarrolló durante los días 4 y 6 de agosto. Componentes del Puesto de la Guardia Civil de Peñíscola, junto con USECIC de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, realizaron diferentes dispositivos operativos consistentes en controlar tanto personas y vehículos con el objetivo de erradicar la práctica del top manta.

Incautaron cerca de un millar de productos dispuestos para su venta en el paseo marítimo de la localidad, en concreto se trataba de camisetas deportivas y juguetes. En lo que va de trimestre, se ha intervenido en Peñíscola más de 2.000 artículos destinados a la venta ambulante.