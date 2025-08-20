Ocho años por la agresión sexual a una mujer prostituida en Castelló

Un vecino de Castelló ha sido condenado a ocho años de prisión por la agresión sexual cometida contra una mujer prostituida en el año 2023 en la capital de la Plana. Además de la pena privativa de libertad, la justicia le impone la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros dela víctima, a su domicilio, centro de trabajo o cualquierlugar en que se encuentre, así como de comunicarse con ella por cualquier medio, durante 13 años.

Asimismo, al amparo del artículo 192 del Código Penal, se le impone la medida de libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad.

En materia de responsabilidad civil, el sentenciado deberá indemnizar a la afectada en la cantidad de 15.000 euros por daños morales y en la de 1.000 más por las lesiones sufridas.

Hechos probados

Los hechos probados de la sentencia afirman, en síntesis, que entre el 1 y el 2 de septiembre del 2023, el acusado se personó en las instalaciones de una casa de citas, donde contrató los servicios sexuales de la mujer. En el transcurso de las mismas, después de que la relación sexual discurriera al principio con normalidad, el acusado comenzó a mostrar una actitud agresiva, mordiéndole a la víctima los pezones y estirando de los piercings que en ellos tenía colocados, así como haciéndole chupetones por todo el cuerpo, de lo que se quejaba la afectada.

La mujer le dijo que de no prosiguiera de esa forma, que parase o tendría que dejar el servicio. Como no el procesado remitiía en su comportamiento, la mujer intentó salir de la habitación en la que se encontraban, lo que le fue impedido por el acusado, diciéndole que no se iría hasta que terminase la hora contratada. Acto seguido, como contiene la sentencia a la que ha tenido acceso este diario, el varón la penetró vaginalmente (primero con protección, y luego sin ella, pesea que la víctima le decía que sin preservativo no quería).

Finalmente, el hombre la hizo arrodillarse y la obligó violentamente a practicarle sexo oral, lastimándole la garganta y haciendo que la mujer vomitara.

A consecuencia de tales hechos, la denunciante sufrió lesiones consistentes en hematomas en la espalda e inflamación de amígdalas, que requirieron de una primera asistencia facultativa, causándole un perjuicio personal básico por lesión temporal de 25 días, sin que le hayan quedado secuelas.

