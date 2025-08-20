Susto en Benicàssim: el inesperado temporal deja a seis bañistas atrapados en el mar

Susto mayúsculo. El mal tiempo previsto para la tarde del miércoles en el litoral de Castellón, en Benicàssim, se ha materializado en un repentino temporal de mar que ha cogido por sorpresa a los bañistas. Tanto ha sido que los socorristas han tenido que ayudar a seis personas que se han visto arrastradas por el cambio de corrientes.

La tarde era de lo más apacible, incluso más agradable que la de días previos con la histórica ola de calor que ha batido récords, pero sobre todo de mínimas en el territorio castellonense. Los bañistas disfrutaban de un mar en calma, de hecho, desde el inicio de la jornada ondeaba la bandera verde.

Según explican desde el Ayuntamiento, a media tarde ha tenido lugar el cambio. El estado del mar se ha complicado de manera tan repentina que ha sorprendido a todos, en especial a quienes estaban dentro del agua, que han empezado a tener problemas para llegar a la orilla.

Vigilancia y socorrismo

La empresa encargada del servicio de vigilancia y socorrismo ha confirmado hasta seis intervenciones de rescate. No ha habido ningún ahogamiento. Los testigos relatan que no han sido pocas las personas que, al ver lo que estaba pasando, se han lanzado al agua para ayudar a quienes se encontraban en esa delicada situación.

Si en numerosas ocasiones desde los servicios de socorrismo se advierte de la imprudencia de algunos bañistas, esta vez la situación ha sorprendido a todos, por lo súbito del cambio.

Otro rescate

Asimismo, la Policía Nacional de Castellón ha informado de otro rescate: un agente de paisano, junto a un bañista y un socorrista, han salvado a un hombre con signos de ahogamiento en la playa Morro de Gos de Orpesa. El bañista ha podido llegar a la orilla, recibiendo asistencia, pero sin necesidad de ser trasladado al hospital.