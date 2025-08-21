¡Al fin! Controlado el incendio de Artana después de tres días
A las 13.05 de este jueves, el Consorcio Provincial de Bomberos y 112 Emergències han decretado ese estado, consolidándose así el avance forable
El incendio forestal de Artana ha quedado controlado en las primeras horas de la tarde de este jueves, según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos y han ratificado desde el 112 Emergències.
El miércoles ya había quedado estabilizado gracias a la labor de los bomberos y la ayuda de las últimas lluvias caídas, pero finalmente este jueves se ha producido otro de esos momentos que todos los participantes en las tareas esperaban: a las 13.05, ha quedado controlado.
Siguiente paso: la extinción
El siguiente paso será la extinción, si todo va bien y no hay nuevos rebrotes, aunque la climatología invita a ser prudentes.
Hasta el miércoles, de manera provisional, había afectado a diez hectáreas de superficie forestal en el entorno del pico Espino, de casi imposible acceso por vía terrestre por el estado de la vegetación.
Los trabajos de los aviones y de unidades helitransportadas han sido claves para poder controlarlo.
Valoración de Marta Barrachina
"Se han desplazado medios aéreos para luchar contra las llamas y a su vez se ha transportado a la plantilla de tierra para trabajar en el foco de forma manual”, declaró el miércoles la presidenta de la Diputación de Castellón Marta Barrachina.
“Se ha trabajado sin descanso, de noche y de día, por tierra y por aire”, manifestó la presidenta de la Diputación, quien ha vuelto a poner en valor el trabajo “de todos los profesionales implicados en la extinción del fuego”.
Bomberos de Aragón y Cataluña también han trabajado en este incendio junto a los de la Comunitat Valenciana.
- Más lluvia en Castellón: Aemet activa la alerta amarilla
- De antiguos pajares a barrio para artistas: así revivirá un pequeño pueblo de Castellón
- Aemet activa la alerta naranja en Castellón por lluvia y granizo
- LaLiga complica el regreso del fútbol al SkyFi Castalia
- Bomberos de tres autonomías luchan en la extinción del incendio de Artana
- En directo: Ola de calor y riesgo de incendios en Castellón
- Héroes del día: un policía de paisano salva la vida a un bañista en Orpesa
- Adiós a 43 años vendiendo frutas y verduras en Castellón: 'Gracias por confiar en nosotros